Raúl Alarcón de volta às conquistas na Volta a Portugal

Ciclista espanhol cortou a meta isolado e é o novo camisola amarela.

Por Raul Teixeira | 10:15

O compatriota Vicente de Mateus (Aviludo-Louletano) foi segundo, seguido do português Joni Brandão (Sporting- -Tavira) que fechou o pódio.



Com o forte calor a marcar o ritmo desta Volta, a organização da prova, depois das várias queixas apresentadas pelos ciclistas, decidiu aligeirar o percurso deste domingo, retirando da etapa a mítica subida à Torre.



"Atendendo às altas temperaturas que continuam a registar-se e aos elevados níveis de cansaço do pelotão provocados pelo calor, foi decidido reduzir o índice de dificuldade da quarta etapa, eliminando 27 quilómetros", fez saber a organização.



Hoje, e depois da redução de 171,4 quilómetros para 144 quilómetros, a Torre é substituída pela escalada às Penhas Douradas com meta nas Penhas da Saúde (Covilhã).



Marcelo elogia ideia

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os ciclistas à chegada a Oliveira do Hospital, numa "etapa solidária" que passou por alguns dos concelhos afetados pelos incêndios de 2017. "É um grande momento de solidariedade. Este ambiente é único", disse ontem o Presidente da República.



Operação antidoping

Uma brigada da ADoP (Autoridade Antidopagem de Portugal) realizou este sábado uma megaoperação antidoping a 41 ciclistas, de seis equipas diferentes, que participam na Volta a Portugal. O controlo decorreu logo após o final da etapa que ligou a Sertã a Oliveira do Hospital.

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) foi este sábado o vencedor da terceira etapa (Sertã-Oliveira do Hospital) da Volta a Portugal em bicicleta. O ciclista espanhol, que venceu a última edição, chegou meta isolado, após 195,3 quilómetros o que lhe valeu a liderança da classificação geral.