Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raúl Alarcón repete vitória na volta a Portugal em bicicleta

Espanhol vence pela segunda vez a competição.

Por Ricardo Miguel Costa | 10:38

Raúl Alarcón (W52-FC Porto) é o vencedor da 80ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.



O espanhol conquistou o segundo triunfo consecutivo na maior prova de ciclismo do País, numa vitória que já estava há muito anunciada.



Alarcón vestiu a camisola amarela a partir da terceira etapa, em Oliveira do Hospital, e nunca mais a perdeu.



Pelo caminho, venceu três etapas (terceira, quarta e nona) e liderou tranquilamente toda a prova, perante a maior oposição de Jóni Brandão (Sporting-Tavira), que nunca conseguiu reduzir a desvantagem e ameaçar a liderança do espanhol.



O contrarrelógio da décima e última etapa, em Fafe, foi ganho pelo espanhol Vicente de Mateos, que completa assim o pódio da Volta a Portugal, atrás de Alarcón e Brandão.



É o terceiro triunfo consecutivo de um ciclista do FC Porto, depois da vitória de Rui Vinhas, em 2016, e de Alarcón, em 2017.



Cai o pano sobre a 80ª edição da Volta a Portugal, com a oitava vitória de ciclistas espanhóis nas últimas dez edições da competição.