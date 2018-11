Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raul José está sem proposta oficial do Sporting

Frederico Varandas fez convite, mas não apresentou duração do contrato nem ordenado.

Por Mário Figueiredo | 08:41

Raul José ainda não recebeu qualquer proposta oficial do Sporting para reforçar a estrutura do scouting leonino, apurou o CM.



O adjunto de Jorge Jesus no Benfica, Sporting e Al Hilal foi contactado por Frederico Varandas, que lhe deu conta do projeto que pretende implementar no clube e lhe disse que conta com ele para assumir o pelouro do scouting internacional.



O presidente leonino fez o mesmo a Miguel Quaresma, outro adjunto de Jesus, que vai assumir a coordenação do scouting na Academia. Ambos são esperados em janeiro.



No entanto, sabe o CM, não foi dado o passo seguinte pela direção do Sporting, que seria a apresentação de uma proposta formal com a duração do contrato e o respetivo vencimento.



É que Raul José e Miguel Quaresma auferem cerca de 400 mil euro líquidos por ano no Al Hilal. Uma verba incomportável para o Sporting.



Além disso, o adjunto principal de Jorge Jesus ganhava cerca de 20 mil euros líquidos por mês na passagem por Alvalade. Mesmo assim, é uma verba demasiado elevada para a já pesada estrutura que Frederico Varandas está a instalar.



Foi necessário proceder ao despedimento de Peseiro e restante equipa técnica (custou mais de um milhão de euros), foi contratada uma nova equipa técnica, vários adjuntos, um novo departamento médico e até um cientista do Desporto.



Braço de ferro com Viviano

O guarda-redes Viviano é um caso perdido em Alvalade. Não entra nas contas de Marcel Keizer e tem um dos vencimentos mais altos do plantel, ao auferir cerca de três milhões de euros brutos por ano. Há vários clubes interessados, mas como não joga dificilmente sairá em janeiro.



O guarda-redes italiano voltou a ficar de fora dos convocados da equipa que viajou ontem para Azerbaijão. Uma comitiva que não conta com os lesionados Raphinha, Montero, Ristovski e Battaglia e os castigados Acuña e Mathieu.