Reação sadina rendeu empate em duelo de Vitórias

Mattheus Oliveira e Cádiz foram decisivos no jogo entre Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães.

Por Ricardo Lopes Pereira | 06:00

Em duelo de Vitórias… deu o empate. O de Guimarães até se colocou em vantagem por Mattheus Oliveira no derradeiro lance do primeiro tempo, mas o de Setúbal reagiu no segundo tempo e conseguiu chegar à igualdade numa grande penalidade convertida por Jhonder Cádiz, aos 80 minutos.



Com o resultado no Estádio do Bonfim, os minhotos não conseguiram manter a distância que tinham para o vizinho Moreirense, que este sábado venceu o Feirense e está agora mais só na 5ª posição. Por outro lado, os sadinos somaram a sua 12ª jornada sem vencer (14 jogos se contabilizarmos as partidas das taças) e mantêm-se na zona perigosa da tabela.



Os vimaranenses foram mais fortes no primeiro tempo, período em que materializaram o ascendente ao minuto 45 num remate cruzado desferido por Mattheus Oliveira. A perderem por 1-0 e pressionados pelos pontos, os sadinos não mostraram argumentos para esgrimirem argumentos com os minhotos antes do intervalo.



Os sadinos tiveram uma boa reação após o intervalo, mas a pontaria não foi a desejada para mudar o rumo dos acontecimentos. A melhor oportunidade para marcar pertenceu mesmo ao Guimarães num remate ao poste de Davidson (60’).



Já depois de o VAR ter anulado um golo de Mendy por fora de jogo, os setubalenses festejaram – desta vez valeu mesmo – aos 80’ quando Jhonder Cádiz converteu o penálti que o próprio tinha sofrido de Pedro Henrique, que foi expulso e deixou os vimaranenses com menos uma unidade nos últimos minutos.