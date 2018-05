Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid à procura de novo 'tri' na Champions

Liverpool procura título que foge há 12 anos.

Por Lusa | 08:01

A época europeia de futebol, no que se refere a clubes, termina este sábado em Kiev, com o Real Madrid a tentar sagrar-se tricampeão da 'Champions' e o Liverpool à procura de um título que foge há 12 anos.



Os ingleses chegam à final demolidores e apresentam, para já, a melhor média de golos de sempre na prova, mas os 'merengues' têm a seu favor a ampla experiência recente, com três triunfos em quatro anos.



O Real é, de resto, o clube de maior sucesso na Taça/Liga dos Campeões - 12 triunfos - e o primeiro emblema a chegar a um tri (logo em 1958), feito que só Ajax e Bayern repetiram. O Liverpool está com cinco taças, mas só dois títulos consecutivos.



À medida que a época avançava tornou-se claro que tanto o Real como os 'reds' apostavam tudo nesta prova, alheando-se um pouco das competições internas, que cedo penderam de forma muito clara para Barcelona e Manchester Ciy.



Cristiano Ronaldo será, mais uma vez, o 'ás de trunfo' do clube merengue e, com 15 golos já feitos, prepara-se para ser o melhor marcador da prova pelo sexto ano consecutivo.



Aos 33 anos, CR7 aponta para quinto título de campeão europeu de clubes e ficar muito próximo de igualar o recordista de conquistas, Paco Gento (6).



Do lado do Liverpool, a grande estrela é agora o egípcio Mohamed Salah, com recorde de golos na liga inglesa e com 10 golos na 'Champions'.



Este será o sexto confronto entre as duas equipas na Liga dos Campeões, com o Liverpool a levar vantagem por 3-2, tendo mesmo vencido a única final frente ao Real Madrid, em 1981, por 1-0.



O jogo final da edição 2017/18 da Liga dos Campeões está marcada para as 19h45, em Kiev, e terá arbitragem do sérvio Milorad Mazic.