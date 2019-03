Real Madrid confirma regresso de Zidane

Nove meses após a demissão, o treinador francês está de volta ao clube espanhol.

17:24

Esta será a sua quarta etapa na equipa com a qual ganhou cinco

como jogador, assistente e diretor técnico.



Solari, que orientou o treino do Real Madrid esta manhã, deverá ficar à mesma no clube assumindo novas funções, de acordo com o 'Jugones'.



O técnico francês assumirá funções de imediato

até 30 de Junho de 2022, segundo avança o comunicado do clube espanhol.

Já é oficial. Zinedine Zidane está de regresso ao Real Madrid. O francês tinha abandonado o clube espanhol após conquistar três troféus da Liga dos Campeões em épocas consecutivas.Passaram pelo comando do Real Madrid esta época Julen Lopetegui e Santiago Solari. Nove meses após a demissão de Zidane, o treinador francês está de volta ao clube espanhol.A notícia foi confirmada pelo clube através de um comunicado oficial.Champions League