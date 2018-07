Real Madrid confirma saída de Ronaldo "por sua vontade e pedido"

Clube agradece ao português e diz que o Real "será sempre a sua casa".

O Real Madrid confirmou esta terça-feira a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus. Num comunicado publicado no site oficial, o clube espanhol diz que acordou a transferência "atendendo à vontade e ao pedido expressos pelo jogador Cristiano Ronaldo".



O clube mostra-se agradecido na hora da despedida. "O Real Madrid quer expressar o seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial"



"Cristiano Ronaldo foi um exemplo de entrega, de trabalho, de responsabilidade, de talento, de superação", acrescenta o texto.



O clube espanhol lembra alguns dos feitos e recordes conseguidos por Ronaldo em Madrid:



"Converteu-se no máximo goleador da história do Real Madrid, com 451 golos em 438 jogos. No total, conquistou 16 títulos, entre eles quatro Ligas dos Campeões, três delas consecutivas e quatro nas últimas cinco temporadas. A título individual, ganhou com a camisola do Real Madrid quatra bolas de ouro, dois prémios FIFA The Best, três botas de ouro e muitos outros galardões"



"O Real Madrid será sempre a sua casa", diz o clube em que CR7 jogou durante nove épocas.