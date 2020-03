A imprensa espanhola revela esta manhã que todas as secções desportivas do Real Madrid foram colocadas em quarentena, depois de ter sido detetado um caso de coronavírus na equipa de basquetebol dos merengues.Segundo avança o programa 'El Chiringuito de Jugones', os jogadores estão a abandonar com urgência o centro de treinos da equipa.O clube anunciou, entretanto, o encerramento temporário do Santiago Bernabéu, cancelando assim as visitas ao estádio.