O Real Madrid continua a sonhar com o resgate de Cristiano Ronaldo, aberta que está a possibilidade de o português não prosseguir a carreira na Juventus para lá do final desta época. O clube espanhol não tem poupado esforços no sentido de perceber como pode voltar a seduzir CR7 e surge agora o cenário que vai ao encontro das suas pretensões. Tal passa pela elaboração de um contrato de curta duração (uma época) e que seria fiscalmente favorável às duas partes: clube e jogador.









Segundo garantiu ao jornal ‘AS’ Toni Roca, um advogado de direito desportivo, “se o Real Madrid der a Cristiano Ronaldo um contrato de uma época, o português seria considerado como não residente em Espanha”, pois não iria passar boa parte do ano civil em solo espanhol. “Na qualidade de não residente, Ronaldo evitaria a obrigação de descontar 50% do seu salário no Real Madrid para impostos, tal como outros rendimentos que obtenha no Mundo decorrente de patrocínios ou receitas patrimoniais. Como não residente, a tributação fiscal ficaria reduzida a 19 %”.

Neste contexto, ambas as partes lucrariam. O clube teria menos encargos com o seu empregado – sobrando mais dinheiro para os ganhos limpos – e Ronaldo teria como vantagem uma redução substancial nos impostos sobre as receitas provenientes de direitos de imagem no estrangeiro.





Caso este plano fiscal seja colocado em prática, o Real Madrid poderia pagar a Cristiano Ronaldo os 31 milhões de euros limpos que este aufere na Juventus, mediante uma despesa para o clube na ordem dos 40 milhões de euros brutos. Esta é uma verba semelhante à que CR7 recebia antes de trocar Madrid por Turim, com uma diferença substancial: na altura, metade ia para o Fisco, pelo que na conta do jogador ‘apenas’ entravam 20 milhões de euros.



Mudanças à vista no onze em Belgrado





Fernando Santos deverá proceder a várias alterações em relação ao onze que bateu (1-0) o Azerbaijão. Fonte deve fazer dupla com Rúben Dias no eixo da defesa. Danilo (que ficou de fora da lista final para o último jogo devido a um problema físico), Bruno Fernandes e João Félix também devem ser apostas do selecionador para o importante compromisso com a Sérvia. Nuno Mendes, que se estreou na seleção A no último desafio, vai manter-se no onze.



Bernardo Silva: "Expectativa é agora maior"



“Quando se ganha um Campeonato da Europa ou uma Liga das Nações cria-se sempre uma expectativa maior. A missão dos jogadores e do selecionador é conseguir estar ao nível dessas expectativas”, disse Bernardo Silva no lançamento do jogo de hoje. Sobre a Sérvia, o avançado disse ser uma “seleção com muita técnica e muito versátil, com excelentes jogadores”.