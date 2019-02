Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid humilhado pelo Barcelona na Taça do Rei

Catalães chegam à final após triunfo no Bernabéu por 3-0.

Por Rafael Soares | 08:44

O Real Madrid viveu perante os seus adeptos, no Santiago Bernabéu, um filme de terror.



Depois de um empate a um golo na 1ª mão das meias-finais da Taça do Rei, o Barcelona venceu por 3-0 no jogo decisivo, com todos os golos a serem apontados na segunda parte. Está assim apurado para a final.



Os madridistas até estiveram por cima no primeiro tempo, mas faltou maturidade a Vinícius Júnior, que desperdiçou várias oportunidades.



Mais experiente foi Luis Suárez, que só precisou de dois remates para fazer... dois golos.



O uruguaio inaugurou o marcador aos 50’ e fechou-o aos 73’, com um penálti batido à Panenka. Pelo meio, aos 69’, incomodou Varane para este introduzir a bola na própria baliza.



A equipa de Nélson Semedo, que foi titular, espera agora pelo desfecho da eliminatória entre o Valência e o Betis, que se defrontam hoje (2-2 na 1ª mão).