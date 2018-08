Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid perde Supertaça Europeia no primeiro jogo oficial sem Cristiano Ronaldo

Atlético de Madrid venceu no prolongamento, por 4-2.

22:32

O Real Madrid perdeu esta quarta-feira à noite a Supertaça Europeia para o Atlético de Madrid, por 2-4 no prolongamento, naquele que foi o primeiro jogo oficial da equipa espanhola sem Cristiano Ronaldo.



Começou melhor o Atlético de Madrid, detentor da Liga Europa, que se adiantou logo no primeiro minuto do encontro através de Diego Costa, mas o Real Madrid, campeão europeu em título e que disputava o primeiro jogo oficial sem o português Cristiano Ronaldo, igualou ainda na primeira parte, por intermédio de Benzema, aos 27.



Sérgio Ramos, na conversão de uma grande penalidade, colocou os 'merengues' na frente, aos 63 minutos, antes de Diego Costa 'bisar' no encontro, aos 79, levando a decisão para prolongamento.



O Atlético voltou a começar melhor o prolongamento, tendo Saul Niguez recolocado a sua equipa na frente, aos 98, e Koke, aos 104, estabelecido o 4-2 final.