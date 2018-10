Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid humilhado pelo Barcelona no primeiro clássico sem Ronaldo

Lopetegui na porta de saída com a equipa madrilena a ocupar o nono lugar da La Liga.

17:05

O Real Madrid foi goleado por 5-1 este domingo pelo Barcelona em jogo a contar para a Liga Espanhola e está cada vez mais longe dos primeiros lugares.



A equipa comandada por Lopetegui ocupa a nona posição com 14 pontos, contra os 21 do Barcelona na primeira posição.



A saída de Cristiano Ronaldo de Madrid para a campeã italiana, Juventus, continua a fazer-se sentir e Lopetegui está cada vez mais perto da saída.



O FC Barcelona agudizou este domingo a crise do Real Madrid, ao vencer por 5-1 na receção aos 'merengues', em jogo da 10.ª jornada da Liga espanhola de futebol, com três golos do uruguaio Luis Suárez.



Na ausência do argentino Lionel Messi, lesionado, o brasileiro Philippe Coutinho deu vantagem aos campeões espanhóis, aos 11 minutos, e Suárez aumentou a vantagem, aos 30, na conversão de uma grande penalidade.



Na segunda parte, o brasileiro Marcelo reduziu para a formação comandada por Julen Lopetegui, aos 50, mas Suárez, aos 75 e 83, e o chileno Arturo Vidal, aos 87, selaram a goleada, que deixou a formação 'culé' isolada na liderança do campeonato, com 21 pontos.



Os comandados de Ernesto Valverde têm dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, segundo classificado, e mais três do que o Espanyol, terceiro.



O Real Madrid, que somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no campeonato e a terceira derrota seguida, caiu para o nono lugar, com 14 pontos.



A mais recente goleada num clássico de 'La Liga' remontava à época 2015/16, quando, em novembro de 2015, os catalães foram vencer a Madrid, por 4-0, e a última vez que o FC Barcelona tinha marcado cinco golos contra o Real Madrid aconteceu na temporada 2010/11, quando derrotou os 'blancos', então comandados por José Mourinho, por 5-0.