"Realizei um dos maiores sonhos da minha vida": Iúri Leitão Iúri Leitão faz história com inédito ouro no ciclismo de pista

O ciclista Iúri Leitão assumiu este domingo ter realizado um dos maiores sonhos da sua vida, ao sagrar-se campeão do mundo da disciplina olímpica de omnium, na pista escocesa de Glasgow.

"Hoje, vi realizado um dos meus maiores sonhos, estou muito feliz. Para nós, que somos um país pequeno, com curta história na pista, tendo começado há uma década, sermos campeões do mundo ao fim de 12 anos é completamente inacreditável", disse, à Eurosport.

Iúri Leitão venceu as duas primeiras das quatro provas da disciplina, nomeadamente scratch e tempo, e foi segundo na perseguição, defendendo depois a sua posição de liderança na prova de pontos.



O vianense, de 25 anos, destacou a importância do "trabalho de equipa" no título, bem como o apoio da família, lembrando todos os que tornaram este êxito possível.





"Claro que se deve ao trabalho de equipa, ao apoio da família, ao staff atrás de mim. Eu conquisto os pontos e estou no espetáculo, na pista, mas isto é um trabalho de equipa e devo-o a toda a gente que está por trás deste êxito", completou, depois de alcançar para Portugal o primeiro ouro mundial em elites na pista.Depois do título mundial de Rui Costa no ciclismo de estrada, em 2013, desta vez foi o ciclismo de pista a alcançar um feito notável, deixando ainda Portugal cada vez mais perto dos Jogos Olímpicos, já que os mundiais são fundamentais para o ranking de apuramento para Paris2024.