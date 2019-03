Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rebentados foguetes junto ao hotel do Benfica em Vila Nova de Gaia

Vídeo mostra vários foguetes a ser rebentados na noite de sexta-feira e madrugada de sábado.

13:48

Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra vários rebentamentos de foguetes durante a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, junto ao hotel onde o plantel e a equipa técnica do Benfica estão instalados em Vila Nova de Gaia, o Holiday Inn Porto Gaia.



O Benfica defronta este sábado pelas 20h30 o FC Porto no Estádio do Dragão, num jogo que será decisivo para o resultado da I Liga.