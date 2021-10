Recintos desportivos voltam a ter lotação máxima a partir de hoje

A partir desta sexta-feira há um conjunto de novas regras que entram em vigor para os recintos desportivos. A DGS prevê que esses locais, sejam em ambiente fechado ou aberto, podem ser novamente ocupados na sua lotação máxima, no entanto, vão continuar a existir normas de proteção individual que a PSP vai monitorizar o cumprimento das mesmas.

Em comunicado a PSP esclarece as medidas em vigor:

- O uso de máscara facial é obrigatório no interior dos recintos desportivos para maiores de 10 anos;

- É obrigatória a apresentação do Certificado Digital para maiores de 12 anos para entrar nos recintos;





- A PSP apela para que os adeptos permaneçam nos lugares que lhes estão destinados, por forma a reduzir ao máximo a circulação de público, mesmo nos intervalos. Sendo obrigatório respeitar toda a sinalética dos circuitos de circulação e das regras de acesso aos recintos desportivos;- Recomendado manter o distanciamento físico entre pessoas durante as deslocações, evitando aglomerados;- A lavagem e desinfeção regular das mãos é também recomendada.Em comunicado a PSP refere que "o incumprimento destes normativos implicará, necessariamente, a proibição de acesso ao recinto ou, se já no seu interior, a remoção da pessoa em incumprimento, que não poderá voltar a aceder ao interior do recinto para acompanhar o evento desportivo".