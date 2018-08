"Reconheço que o empate é um bom resultado para nós", diz Peseiro

Treinador do Sporting afirma que a equipa não está na sua melhor fase.

00:22

"Tenho realçado as dificuldades que temos tido desde o início da época. Não me apetece mais repetir isso, porque estaríamos aqui a lastimarmo-nos constantemente. Disse que vínhamos para a Luz com a vontade de vencer, deixámos de lado todas as incidências que poderiam minorar a nossa confiança. Encontrámos uma equipa muito boa, que está numa fase mais adiantada que nós. O Sporting vai crescer e jogar mais e melhor ainda", concluiu.





José Peseiro mostrou-se satisfeito com o resultado alcançado no dérbi entre o Benfica e Sporting face aos tempos díficeis que os leões vivem. O treinador leonino afirma que o objetivo era vencer, mas que este resultado (1-1) foi bom para a equipa."Este é o nosso terceiro jogo oficial e isso justifica um pouco o facto de não termos conseguido equilibrar o jogo na ponta final. Reconheço que o empate é um bom resultado para nós, face ao que se passou no jogo", assumiu Peseiro."Na primeira parte quisemos jogar alto, pressionar o Benfica na fase de construção e na parte final não conseguimos equilibrar as forças. O Benfica aí foi mais dominante, mais pressionante e isso levou a que o Benfica empatasse e criasse mais algumas situações que poderia ter concretizado", acrescentou.José Peseiro admitiu que gostaria de ter vencido o dérbi, sendo esse o jogo mais importante do futebol português, mas aponta que se tivessem "perdido era pior".