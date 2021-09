ORecord Challenge Park está de volta, após um interregno devido à pandemia, e vai promover este sábado mais de 30 atividades entre competição desportiva e animação com entrada gratuita.









O palco escolhido é o Estádio 1º de Maio, em Lisboa, e não vai faltar animação entre as 10h00 e as 19h00, com as diversas atividades a serem pensadas para todas a idades, promovendo o desporto amador e a comunhão familiar.





Este evento, inspirado nos Jogos Olímpicos, desafia os atletas amadores de diversas idades a superarem-se em várias modalidades. Podem participar nas competições de street football, street basket, salto em comprimento, padel, ténis de mesa, minigolfe, parede de escalada, tiro ao alvo, fitness, dança e corridas de 100 metros. Mas, tratando-se também de um evento de família, serão realizadas em simultâneo atividades como a caça ao tesouro ou circuito de arborismo. Há ainda uma zona dedicada a food trucks. Uma das novidades é também o Moche Skate Park

Um dos pontos altos do dia será ainda o concerto de Fernando Daniel (15h30), que tal como todos os restantes eventos será gratuito.





As quatro primeiras edições deste certame pautaram-se por um enorme sucesso, contando com um total de 20 mil participantes. A entrada no recinto está sujeita às regras impostas pela DGS para a Covid-19.