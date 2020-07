Recuo de Vieira leva Jorge Jesus para o Brasil

Jorge Jesus teve tudo acertado com Luís Filipe Vieira para regressar ao Benfica no início desta temporada. Tal, porém, acabou por não se concretizar, porque o presidente das águias recuou no acordo verbal que tinha com Jesus e decidiu manter Bruno Lage, que acabara de se sagrar campeão nacional. Como queria continuar a trabalhar, o técnico amadorense teve de aceitar o convite do Flamengo e rumar ao Brasil.