Recuperação de Cristiano Ronaldo para jogo de Portugal em causa

"Tenho muitas dúvidas que Cristiano Ronaldo esteja a 100%.” O selecionador nacional admitiu esta sexta-feira que será difícil o craque recuperar da infeção num dedo do pé direito a tempo de defrontar hoje, no Dragão, a Croácia, no arranque da Seleção na Liga das Nações.









Fernando Santos explicou o que se passou com o capitão: “O Cristiano treinou muito bem na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira de manhã apareceu com uma dor no pé, começou a ficar encarnado, quente. Percebemos logo que não tinha que ver com uma lesão, mas era uma infeção que tinha apanhado. Foi logo atacado com antibióticos. Uma infeção nunca se sabe quando pode ser controlada. A evolução tem sido boa, mas duvido que esteja em condições.” Mediante a evolução registada até ao fim desta sexta-feira, o mais provável é que CR7 só vá a jogo com a Suécia, na terça-feira.

Mesmo sem o capitão, Fernando Santos acredita que Portugal vai vencer a Croácia.