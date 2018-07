Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recurso não anula classificação dos árbitros

Gonçalo Martins e Jorge Oliveira queixaram-se.

Por Filipe António Ferreira | 09:55

Os recursos apresentados pelos árbitros Gonçalo Martins e Jorge Oliveira e que tiveram o provimento do Conselho de Justiça da FPF não anulam a classificação dos árbitros, uma vez que o Conselho de Arbitragem (CA) vai recorrer.



Desta forma, o atual quadro de árbitros não sofrerá qualquer alteração até que todos os recursos estejam decididos, disse ao CM fonte próxima do processo.



Os dois árbitros contestaram a avaliação feita pelo CA e exigiram saber os critérios de avaliação. Agora, o órgão liderado por José Fontelas Gomes vai corrigir o erro apontado, de forma a que esta situação fique resolvida.



Entretanto, os árbitros da primeira categoria continuam a cumprir o habitual estágio de pré-temporada em Tomar, tendo realizado vários testes físicos e escritos.



Artur Soares Dias e Tiago Martins, que estiveram no último Mundial como vídeo-árbitro (VAR), já integraram o estágio que termina amanhã.