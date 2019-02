Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Red Bull Cliff Diving' regressa aos Açores com saltos do ilhéu da Vila Franca do Campo

Prova atinge em 2019 o marco de uma década.

12.02.19

A prova 'Red Bull Cliff Diving World Series' vai voltar aos Açores na sua edição de 2019, em 21 e 22 de junho, tendo novamente como palco o ilhéu de Vila Franca do Campo, foi hoje anunciado.



Este é o oitavo ano consecutivo que a prova conhece uma extensão à ilha de São Miguel, segundo uma nota de imprensa da organização do evento, que considera que a "principal marca diferenciadora" da competição portuguesa "reside no facto de só nesta etapa os atletas terem a oportunidade de saltar diretamente das rochas, numa clara evocação às origens da modalidade nascida há mais de 200 anos no Havai".



O Red Bull Cliff Diving atinge em 2019 o marco de uma década, sendo que a etapa açoriana "continua firme no calendário" e "é mesmo em 2019 a mais antiga do circuito".



Na edição de 2019 da prova vão estar ausentes do quadro permanente duas "lendas" da modalidade: o colombiano Orlando Duque e a norte-americana Ginger Huber, sendo que estes dois veteranos terão, contudo, a oportunidade de regressar, uma vez que receberam o estatuto de 'wildcards' em algumas etapas.



O título será defendido pelo britânico Gary Hunt e pela australiana Rhiannan Iffland, com masculinos e femininos a disputarem juntos pela primeira vez todas as etapas.