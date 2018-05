Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede de proteção cede durante jogo de futebol em Leiria e fere quatro adeptos

Partida estava a ser disputada entre o GRAP - Pousos e o Peniche, que ascendeu de divisão.

23:39

Quatro adeptos sofreram ferimentos ligeiros depois da rede de proteção do Campo da Charneca, em Leira, ter cedido, durante a tarde deste domingo. O incidente ocorreu durante a partida entre o GRAP - Pousos e o Peniche, que ascendeu de divisão.



Ao que o CM apurou, tudo aconteceu quando os adeptos celebravam um golo e com a euforia terão exercido força demais sobre a rede. Nehum dos feridos teve de ser assistido medicamente. A PSP de Leiria esteve no local.