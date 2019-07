Reforços Camacho e Eduardo já treinaram no Sporting

Rafael Camacho e Eduardo já se treinaram, esta terça-feira de manhã, em Alcochete. Os mais recentes reforços do Sporting já estão à disposição de Marcel Keizer, depois de cumpridos os indispensáveis exames médicos.O extremo, de 19 anos (que chega do Liverpool), assim como o médio brasileiro ex-Belenenses SAD, integraram sem limitações o treino matutino. João Oliveira e Nuno Mendes foram os jogadores da formação leonina chamados ao treino pelo técnico holandês.Eduardo, em entrevista à televisão do Sporting, disse estar "a realizar um sonho". "Estou num grande clube da Europa. Agora vou atrás dos meus sonhos, quero ganhar títulos com esta camisola. Se Deus quiser, vamos ganhar já alguns nesta época", referiu o médio, que se revelou em 2018/19 ao serviço dos azuis.Como jogador, Eduardo, de 24 anos, define-se como "técnico", que "gosta de ter bola e chegar perto da área", mas frisou: "Estou preparado para o que o míster Marcel Keizer quiser que faça." O valor do seu passe terá ficado por 3 milhões de euros.Já Camacho, jogador que foi formado no Sporting antes de rumar ao Man. City e depois ao Liverpool, implicou um investimento de 5 milhões de euros. Assinou por 5 épocas.Battaglia e Rosier não se treinaram e estão entregues ao departamento médico, divulgou o Sporting.O argentino continua a recuperação da entorse ao joelho direito, com rotura do ligamento cruzado anterior, que o mantém afastado desde novembro último. O lateral francês cumpre um plano de recuperação individual.Os trabalhos na Academia de Alcochete vão continuar até ao próximo domingo, dia da viagem para a Suíça, onde vai decorrer o estágio de pré-temporada.O primeiro jogo de preparação está marcado para o dia 10 de julho, frente à formação helvética do Rapperswil-Jona.