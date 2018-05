Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reforços de janeiro vão continuar no FC Porto

Waris, Osorio e Paulinho nas contas de Conceição.

Por Filipe António Ferreira | 08:02

O defesa Osorio, o médio Paulinho e o avançado Waris, que chegaram ao dragão a meio da época passada, vão continuar na próxima temporada, apurou o CM.



Sérgio Conceição quer dar oportunidade aos jogadores na nova época, até porque lhes reconhece valor e porque foi ele a dar o aval para as suas contratações no mercado de inverno.



Num entrevista a um jornal desportivo, o técnico já tinha deixado antever esse cenário.



Dos três jogadores contratados em janeiro, Waris (ex-Lorient) foi aquele que mais jogos realizou (8), seguido de Paulinho (ex-Portimonense, 4) e do central Osório (ex-Tondela), com apenas um jogo. Gonçalo Paciência, que regressou do empréstimo ao V. Setúbal, deve também fazer a pré-temporada com os restantes companheiros de equipa.



Quem também estará do regresso ao trabalho nos dragões, previsto para dia dois de julho, são os nigerianos Mikel e Chidozie. O médio esteve cedido ao os turcos do Bursaspor, enquanto o central jogou no Nantes de França. Diogo Leite e Diogo Queirós, ambos da equipa B portista, também vão merecer especial atenção por parte do técnico nos trabalhos de preparação da nova temporada. O médio Bruno Costa, que alinhou na Champions, também deve ser integrado.



PORMENORES



"Época inesquecível"

"Foi uma época inesquecível. Foi algo maravilhoso para todos nós. Trabalhámos e lutámos muito para chegar ao fim e festejar com os nossos adeptos, que há muito mereciam esta alegria", disse Jesus Corona em entrevista ao site do clube.



Defesas em destaque

Entre os jovens que Sérgio Conceição quer ver estão em destaques os defesas Diogo Leite, Diogo Queirós e Pedro Justiniano, que renovou contrato até 2022 e não 2020, como, por lapso, ontem o CM escreveu.



Iniciados perdem

A equipa de iniciados do FC Porto perdeu (0-1) ontem em casa com o Benfica e ficou mais longe da liderança do campeonato. As águias estão em primeiro com 20 pontos.