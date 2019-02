Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reforços de peso para Sérgio Conceição antes do Clássico com o Benfica

Soares, Brahimi e Maxi no onze frente ao Sp. Braga para a Taça de Portugal.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Soares, Brahimi e Maxi Pereira devem ser apostas de Sérgio Conceição para o duelo desta terça-feira, no Dragão, com o Sp. Braga, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Boas notícias para o treinador do FC Porto que ainda conta ter, pelo menos no banco de suplentes, o maliano Marega. Face ao último jogo com o Tondela para a Liga (triunfo portista 3-0), o brasileiro Soares regressa ao onze, depois de cumprir um jogo de castigo.



O argelino Brahimi está totalmente recuperado (já tinha entrado na segunda parte com o Tondela) e vai ser opção. Já o uruguaio Maxi Pereira deverá regressar ao lado direito da defesa para o lugar de Manafá, que foi titular nos 2 últimos jogos dos dragões.



De regresso às opções de Conceição está também Militão. O brasileiro, que foi castigado pelo clube depois de ter sido apanhado na noite do Porto, retratou-se perante o técnico e os colegas e deve ser chamado aos convocados. Contudo, não deve ser titular diante do conjunto minhoto.



Moussa Marega é igualmente hipótese para o jogo desta terça-feira. O avançado está praticamente recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, que o levou a ser tratado na China por um reconhecido fisioterapeuta brasileiro, e pode ser chamado por Conceição.



Quem ainda não deve estar nos eleitos é Danilo - recupera de uma entorse no pé direito e, apesar de já estar integrado nos treinos, só deve estar disponível para o jogo com o Benfica, no sábado, para Liga.