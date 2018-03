Reformado da Justiça também corrompido com bilhetes VIP para ver o Benfica

Holandês está a cem por cento e vai ser titular com os flavienses na segunda-feira.

Treinador do Benfica diz que o recente caso que envolve Paulo Gonçalves e os mails não afetam o rendimento dos jogadores no dia a dia.

Futebol

Leão atento à evolução do avançado do Boavista. Já houve contactos e André Geraldes assumiu a pasta do negócio.