Regresso ao Real Madrid é opção para Mourinho

Técnico português de 56 anos está sem clube desde que foi despedido pelo Manchester United em dezembro.

09:22

José Mourinho não descarta a possibilidade de regressar ao comando técnico do Real Madrid, clube pelo qual passou entre 2010/11 e 2012/13.



"Se a estrutura for a correta e as ambições também, não teria qualquer problema em voltar", admitiu o treinador português, em declarações à ‘BeIN Sports’.



"É um motivo de orgulho quando alguém deseja que voltemos a um sítio pelo qual passámos. O Real Madrid é um clube icónico, fez algo extraordinário na Europa nos últimos cinco anos, absolutamente incrível. Cinco anos, quatro finais e quatro vitórias é absolutamente incrível", disse Mourinho, numa altura em que o treinador Santiago Solari tem a continuidade nos merengues em risco.



O técnico português de 56 anos está sem clube desde que foi despedido pelo Manchester United (Liga inglesa) em dezembro.



A sua saída custou ao clube 19,6 milhões de libras (cerca de 22,2 milhões de euros).