Bruno Fernandes apresentado no Sporting

Jogador que tinha rescindido com justa causa em novo contrato de 5 anos e o dobro do salário.

Bruno Fernandes foi apresentado esta terça-feira como jogador do Sporting, tornando-se no único dos nove atletas que rescindiram contrato a voltar a trás e a regressar ao clube.



"Neste momento estou preocupado com a minha pré-época e independentemente de quem vier para ser presidente, eu estarei disponível para representar o Sporting", disse Bruno Fernandes aos jornalistas.



"A parte mais importante é a segurança e foi-me garantido, pelo presidente Sousa Cintra, que estão a trabalhar para termos o máximo de segurança possível".



Antes do atleta falar, Sousa Cintra, presidente interino da SAD, disse que Bruno Fernandes não pediu um aumento de ordenado, deixando a entender que foi iniciativa da SAD introduzir esse aumento no novo contrato.



Contrato oficializado

O Sporting oficializou esta terça-feira a assinatura de um novo contrato com Bruno Fernandes, em comunicado à CMVM, o clube leonino garante o internacional português por mais cinco épocas e fica com uma clausula de rescisão de 100 milhões de euros.



Leia o comunicado na íntegra:





"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante SPORTING SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que a Sociedade e o jogador Bruno Miguel Borges Fernandes

acordaram em celebrar, na presente data, um novo contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, nos termos do qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000,00."