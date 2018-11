Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regresso de Krovinovic para combater a crise no Benfica

Médio croata está a ser encarado na Luz como uma forma de voltar a elevar a qualidade do futebol da equipa.

Por António M. Pereira | 06:00

O regresso de Krovinovic à competição é visto pela estrutura do futebol do Benfica como uma "excelente notícia" no sentido de ajudar a equipa a retornar à sua melhor forma. Segundo apurou o CM, na Luz existe uma forte convicção de que o médio croata vai rapidamente ganhar um lugar no onze titular e elevar a qualidade de jogo da equipa, que tem sido muito criticada nas últimas semanas.



As boas exibições do jogador de 23 anos foram consideradas importantes para a solidez do Benfica na primeira parte da temporada passada, nas competições domésticas. De resto, o facto de Krovinovic não ter sido inscrito na Champions foi apontado como uma das causas principais da má prestação das águias na Europa.



Contudo, em janeiro, Krovinovic lesionou-se novamente. Rompeu os ligamentos cruzados anteriores do joelho direito e teve de submeter-se a uma intervenção cirúrgica. A equipa sentiu a sua ausência e o pentacampeonato fugiu.



Após largos meses de ausência, Krovinovic está agora de regresso. Já foi opção nos últimos jogos e o passo seguinte é começar a ser titular.



Jovic desperta cobiça

O excelente início de época do avançado Luka Jovic, jogador emprestado pelo Benfica ao Eintracht Frankfurt, está a despertar a atenção de grandes clubes europeus.



Nos últimos dias foi noticiado o interesse do Bayern no jovem de 20 anos. Aos bávaros junta-se agora o Barcelona. O atleta, contudo, deverá continuar ligado ao Eintracht, que já fez saber que pretende acionar a cláusula de opção de compra, no valor de 6 milhões de euros.