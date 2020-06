"Regresso em grande": Imprensa espanhola rendida ao português João Félix

A atuação de João Félix esta noite namereceu rasgados elogios ao português por parte da imprensa espanhola. Félix marcou dois dos cinco golos dos colchoneros."João Félix explode em Pamplona (...) Menos de meia hora chegou para João Félix mostrar as suas credenciais depois da paragem", escreve o jornal 'Marca'."Simeone reconhecia ontem o excelente nível de um jogador que, não podemos esquecer, custou 127 milhões de euros. Com apenas 20 anos ainda tem muito que mostrar, mas não há dúvidas que o seu regresso ao futebol foi em grande", acrescenta o diário de Madrid.Na Catalunha, o 'Mundo Deportivo' também não passou ao lado da atuação de Félix. "Esperava-se com ansiedade o regresso do português, que foi baixa em San Mamés, por castigo, e desde o primeiro momento corroborou aquilo que se via nos treinos. Estava com vontade de ser protagonista."