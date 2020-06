Rei da retoma da Bundesliga é André Silva

André Silva terminou a época com mais um golo, na vitória deste sábado do Eintracht sobre o Paderborn (3-2), e foi o melhor marcador da Liga alemã, depois da retoma. O campeonato terminou este sábado e já tinha o Bayern como virtual campeão à partida para a última jornada.O Eintracht esteve a vencer por 3-0 com os golos de Sebastian Rode (9’), André Silva (32’) e do ex-Sporting Bas Dost (52’), mas deixou o despromovido Paderborn acreditar no empate. No entanto, não foram suficientes os golos aos 55’ e 75’. André Silva, que marcou oito golos nos últimos 11 jogos, terminou a época como o melhor marcador na retoma da Bundesliga. O avançado de 24 anos ainda tem o futuro incerto porque foi emprestado ao Eintracht pelo AC Milan e os dois clubes estão em negociações pelo passe do português. O jogador marcou 16 golos nos 36 jogos disputados pelos alemães.O campeonato terminou este sábado e confirmou-se a presença de Bayern, Dortmund, Leipzig e M’gladbach na Liga dos Campeões da próxima época. O Bayern ainda chegou à barreira dos 100 golos na competição (numa época), depois de golear o Wolfsburgo por 4-0.