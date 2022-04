Reinildo, lateral-esquerdo moçambicano que brilha na defesa do Atl. Madrid, foi oferecido ao Benfica no mercado de janeiro e ‘chumbado’ por Rui Pedro Braz, diretor para o futebol dos encarnados. Uma situação que, apurou o CM, só agora se soube de forma aberta nos corredores da Luz e que, de acordo com uma fonte interna, “deixou incrédulos” muitos elementos ligados à estrutura dirigente do clube.









