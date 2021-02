Relvados travam treinos em seis clubes por decisão da Liga

Seis clubes viram os seus estádios limitados à realização de treinos e um deles também a jogos. A decisão da Liga deve-se às más condições dos relvados, sabe o CM.





CM sabe que existe tal imposição. O Cova Piedade, da II Liga, encontra-se na mesma situação, ainda que Paulo Veiga, presidente do clube, diga que não recebeu essa informação.



Marítimo, Belenenses SAD e Cova da Piedade são os clubes que têm os tapetes em piores condições, na ótica da Liga, e foram impedidos de treinar nas suas próprias casas. Apesar de já não trabalharem há algum tempo no seu estádio, os madeirenses viram-se obrigados a fazer a preparação noutros dos seus campos. Carlos Pereira, presidente maritimista, diz que não há a proibição de treinar no relvado onde a equipa joga, mas osabe que existe tal imposição. O Cova Piedade, da II Liga, encontra-se na mesma situação, ainda que Paulo Veiga, presidente do clube, diga que não recebeu essa informação.

O Belenenses SAD está impedido de treinar e de jogar no Estádio Nacional, pelo menos, até 18 de fevereiro, altura em que haverá nova vistoria ao relvado. A 14 de dezembro os ‘azuis’ tinham sido avisados de que a situação poderia acontecer, mas a decisão só foi tomada após o empate (1-1) com o V. Guimarães, no último dia 8. O CM sabe que houve árbitros que foram dizendo que o piso estava em condições. O relvado do Jamor, de acordo com o planeado, já está a ser intervencionado. “A sensibilidade da relva ao frio foi a responsável pelo seu estado, mas com a melhoria do tempo vai estar em condições rapidamente”, afirma fonte contactada pelo CM.





Nacional e Leixões (II Liga) podem trabalhar nos seus campos duas vezes por semana. O Santa Clara está limitado a realização de um treino.

portimonense tem o melhor tapete



O tapete onde joga o Portimonense foi considerado nas últimas três épocas o melhor da Liga. E, esta temporada, só num jogo é que não foi atribuída a pontuação máxima ao relvado do Estádio Municipal de Portimão.