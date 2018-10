Renan à frente de Viviano para jogo do Sporting na Taça

Guarda-redes brasileiro precisa de minutos de jogo para ser alternativa a Salin.

Por Mário Figueiredo | 08:48

Renan vai ser o guarda-redes do Sporting no jogo da Taça de Portugal, com o Loures, partida que se disputa depois de amanhã em Alverca (20h45, RTP 1).

Com Salin ainda a recuperar da mazela do rosto, após ter batido com a cara no poste no jogo com o Portimonense (derrota por 4-2), a titularidade na partida com o Loures vai recair sobre Renan. O guarda-redes brasileiro, contratado a pedido de José Peseiro, terá assim nova oportunidade de se mostrar em competição. Entrou frente ao Portimonense e acabou por sofrer dois golos.

Mais longe da titularidade está o guarda-redes italiano Viviano, que foi contratado por Bruno de Carvalho, mas não tem sido convocado para os últimos jogos do Sporting. A escolha de Peseiro recai sobre Salin, seguido de Renan e dos jovens Luís Maximiano (19 anos) e Diogo Sousa (20).



Apesar dos elogios que o técnico fez recentemente ao italiano, de 34 anos, dificilmente Viviano jogará frente ao Loures, pois caso contrário o treinador rompia a hierarquia que criou nos guarda-redes. O jogo da Taça de Portugal é propício a novas oportunidades e Renan precisa de ser colocado à prova para poder ser uma alternativa válida a Salin.



Matheus Pereira assume erros

"Senti que não teria espaço e pedi para sair. Não dava para ficar encostado no Sporting mais um ano", disse Matheus Pereira em entrevista ao site Goal. Sobre a polémica com Peseiro, o extremo cedido ao Nuremberga assumiu: "As duas partes podiam ter feito algo diferente".



Nobre morre aos 93 anos

Mário Pacheco Nobre, antigo jogador do Sporting, morreu esta quarta-feira aos 93 anos. Integrou a equipa dos Cinco Violinos, tendo-se sagrado campeão nacional em 1950/51 e 1951/52. O funeral realiza-se esta quinta-feira, com saída às 08h30 da igreja de N. S. Fátima para o cemitério dos Olivais, em Lisboa.