Renato Sanches apresenta novo automóvel de 270 mil euros aos fãs

Renato Sanches, futebolista português que atua no Bayern de Munique, surpreendeu tudo e todos ao partilhar uma imagem do seu novo automóvel, um Lamborghini Huracán avaliado em cerca de 270 mil euros.

O jovem médio apresentou a sua nova "bomba" à comunidade de fãs que o segue no Instagram, que de imediato respondeu com uma série de comentários a elogiar o "Lambo" do "Bulo", como é conhecido.

A imagem não permite confirmar se se trata de um Lamborghini Huracán LP 610-4 ou um LP 580-2, mas em qualquer dos casos uma coisa é certa: há um motor V10 naturalmente aspirado à disposição.

Na versão LP 610-4, e tal como a designação sugere, o motor produz 610 cv de potência, acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos e leva este "Lambo" as 323 km/h. Na variante 580-2, a potência é de "apenas" 580 cv, a aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 3,4 segundos e a velocidade máxima está fixada nos 320 km/h.

Em qualquer dos casos, potência não falta à nova "máquina" do craque português, que no nosso país tem um valor de mercado a rondar os 270 mil euros.