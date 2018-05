Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Renato Sanches é prioridade na Luz

Jogador de 20 anos deve fazer a pré-época no Bayern, mas depois deve seguir para o Benfica

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:26

Renato Sanches é prioridade do Benfica para reforçar o meio-campo na próxima temporada, apurou o CM. Isto apesar de o Bayern de Munique, detentor do passe do jogador, ter revelado que o jovem de 20 anos iria fazer a pré- -temporada com os bávaros.



Os encarnados há muito que seguem o internacional português e têm um aliado de peso: o empresário Jorge Mendes. O superagente acredita que o Benfica pode voltar a trazer o melhor Renato Sanches depois de uma passagem pouco feliz pelos galeses do Swansea.



A direção liderada por Luís Filipe Vieira admite que o jogador seja integrado no plantel, por empréstimo, às ordens de Rui Vitória até ao final do mês de agosto (fecho do mercado de transferências).

O jogador formado na Luz entende também que regressar ao Benfica seria decisivo para recuperar os índices de confiança.



Renato Sanches foi comprado por 35 milhões de euros ao Benfica em 2016, num negócio que poderia ascender aos 80 milhões de euros mediante determinados objetivos. O jogador, apesar de na primeira época ter realizado 25 jogos oficiais, nunca se conseguiu impor na equipa alemã.

Agora, o Benfica surge como uma boa possibilidade para que o campeão germânico possa recuperar algum do valor gasto com Renato Sanches.



João Amaral garantido

João Amaral já é jogador do Benfica. O avançado de 26 anos deixa o V. Setúbal para representar os encarnados, num negócio que já estava praticamente definido desde abril último, quando as duas equipas se defrontaram para o campeonato (vitória encarnada por 2-1).



Ainda não é certo que o jogador faça a pré- -temporada com o restante plantel às ordens de Rui Vitória. Tal como aconteceu no ano passado com a contratação de jogadores como Patrick, Agra e outros, também João Amaral deve ser cedido.