Renato Sanches: "Estive perto de voltar ao Benfica mais do que uma vez"

Renato Sanches, agora no Lille depois de sair do Bayern, confirmou que esteve perto de regressar ao Benfica, como foi noticiado na altura. À margem de um evento na ‘Sport Zone’, o médio explicou como tudo aconteceu e falou sobre a possibilidade de jogar em Portugal… sem ser na Luz."Estive perto de voltar ao Benfica mais do que uma vez mas não se realizou. Gostaria muito no momento, quis e aceitei, só que não aconteceu. Nunca direi não ao Benfica, foi o clube onde me formei. Fui muito acarinhado e ainda sou. É o meu clube de coração e se um dia tiver que voltar não direi que não. Em Portugal só no Benfica? Um jogador nunca pode dizer não, não se sabe o dia de amanhã. Mas na cabeça e no coração tenho o Benfica", sustentou o internacional português.Sobre o seu novo clube, Renato Sanches mostrou-se feliz por esta etapa. "Cada jogador procura o melhor para si. Procuro jogar, procuro ser feliz. Joguei no Bayern, aprendi muito e evoluí muito. Tive grandes experiências, mas era o momento para mudar de ares e ser um jogador mais importante noutra equipa. Foi isso que decidi para mim e sinto-me contente por este desafio novo porque não tenho medo de desafios novos. Em quatro anos, joguei em quatro equipas diferentes e vou continuar a fazer sempre o meu melhor", acrescentou.