Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Renovação? Ninguém falou comigo”, diz Bruno Fernandes sobre contrato no Sporting

Futebolista acredita na remontada dos leões.

Por Mário Figueiredo | 01:30

"Quando voltei para o Sporting, foi com as mesmas condições e depois a nova direção decidia se as melhorava. Não sei se é uma possibilidade, porque ninguém falou comigo, mas sinto-me lisonjeado se for verdade. O meu foco, contudo, é o jogo com o Villarreal." Foi desta forma que Bruno Fernandes reagiu às notícias que dão conta do interesse do presidente Frederico Varandas em renovar o seu contrato.



O médio, de 24 anos, tem suscitado o interesse de vários clubes e nem a cláusula de rescisão de 100 milhões de euros parece afastar os pretendentes.



Sobre o interesse do Liverpool, Bruno Fernandes foi perentório: "São notícias que me passam ao lado. Regressei e neste momento quero é conquistar ainda mais títulos. Sei da dimensão do Sporting e não me contento só com duas Taças da Liga."



Sobre o embate com o Villarreal, em que os leões estão obrigados a marcar golos para seguir em frente (perderam em Alvalade por 1-0), o médio mostrou-se confiante: "Os portugueses estão habituados a não ter a história do seu lado. É mais uma motivação sentir que podemos fazer parte da história e conseguir a remontada."



Para o capitão, os leões não podem descartar nenhuma competição. "Não se pode escolher. Tem de se fazer o máximo e o melhor nas duas provas. Estamos a falar de um clube grande. Temos de continuar a acreditar que tudo é possível", disse, revelando que está prestes a perder uma aposta que fez com o líder Frederico Varandas de que não veria mais cartões amarelos: "Sou um jogador muito emotivo no jogo."



"Equipa tem de marcar"

Marcel Keizer afirmou ontem que sabe o que há a fazer para passar a eliminatória. "A equipa tem de marcar. Não será fácil mas é muito claro o que temos de fazer. A 1ª mão foi uma desilusão", disse o técnico na antevisão do jogo.