Renovada equipa diretiva da Liga de clubes tomou posse no Porto

A reajustada equipa diretiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), liderada por Pedro Proença, tomou posse esta segunda-feira na sua sede, no Porto.

Além de Proença e do vice-presidente indicado pela Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro, também tomaram posse as SAD do FC Porto, Sporting e Rio Ave, representadas por Ricardo Martins, José Carlos Oliveira e pelo presidente António Silva Campos, que se mantêm na estrutura.

Para a temporada de 2020/21, tomaram posse mais dois presidentes da I Liga, os do Boavista, Vítor Murta, e do Farense, João Rodrigues.

A II Liga também se faz representar pelas figuras diretivas máximas dos clubes, neste caso Horácio Bastos, pela Oliveirense, Henrique Sereno, pelo Vilafranquense, e Victor Seabra Franco, pelo Casa Pia.

Da anterior direção faziam parte o FC Porto, Benfica, que se demitiu, Sporting, Tondela e Gil Vicente, da I Liga, enquanto Leixões, Mafra e Cova da Piedade, também demissionário, eram os representantes da II Liga.