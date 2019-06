Renzo Saravia é reforço do FC Porto

O FC Porto tornou este sábado oficial a contratação de Renzo Saravia.O defesa-lateral direito argentino assinou contrato com os dragões até 2023 e, segundo apurou o, o negócio com o Racing Avellaneda fez-se por 5,5 milhões de euros.O jogador de 25 anos rubricou o vínculo na Argentina, onde se encontra integrado nos trabalhos da seleção alviceleste com vista à Copa América.O primeiro jogo será no dia 15, frente à Colômbia. Saravia foi titular e jogou os 90 minutos no recente encontro com a Nicarágua (vitória por 5-1)."Falaram-me maravilhas. Sinto uma grande felicidade por fazer parte deste clube incrível. Vou com muita vontade de triunfar. Estou com vontade de começar a crescer, desfrutar do clube e da cidade", disse ontem o jogador numa mensagem vídeo divulgada através de redes sociais.Saravia sagrou-se campeão da Argentina na última época pelo Racing, clube que representou nas duas últimas épocas. Iniciou o seu percurso como futebolista sénior no Belgrano.Sérgio Conceição fica assim com mais uma opção para a lateral-direita onde já tem Manafá e João Pedro. Clubes como o At. Madrid e o Inter também tinham mostrado interesse.O avançado brasileiro Roger Guedes volta a ser associado ao FC Porto. O jogador, de 22 anos, do Shandong Luneng passou a seguir os dragões no Instagram e escreveu: "Vem coisa boa aí."