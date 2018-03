Restam apenas mil bilhetes para o FC Porto-Sporting

Clássico de sexta-feira vai ter casa cheia. Gelson segue para o Dragão apesar do castigo.

Gelson Martins integra a convocatória do Sporting para o jogo com o FC Porto.



Os leões apostam na despenalização do extremo, que viu o vermelho no encontro com o Moreirense.

Perspetiva-se casa cheia no clássico desta sexta-feira. O FC Porto informa que tem apenas 1000 bilhetes disponíveis para o encontro com Sporting, um duelo que pode ser decisivo para as contas do campeonato.Os ingressos podem ser adquiridos pelo público em geral, uma vez que não estão reservados para sócios do FC Porto.O jogo, relativo à 25ª jornada da Liga NOS, terá lugar às 20h30. As portas do Estádio do Dragão abrem às 18h30.