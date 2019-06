Reuniões decisivas com Manchester City e Real Madrid por João Félix

O futuro de João Félix pode ficar definido já esta terça-feira.O empresário Jorge Mendes tem, apurou o, reuniões com o Manchester City (que está na disposição de avançar com os 120 milhões da cláusula) mas também com o Real Madrid, que ainda não desistiu de ter o craque de 19 anos no seu plantel em 2019/2020.O emblema inglês é aquele que está mais bem colocado para garantir Félix. Contudo, a palavra final cabe sempre ao jogador.Neste caso, Luís Filipe Vieira assume que o negócio possa mesmo realizar-se mas com a possibilidade do avançado permanecer na Luz na próxima temporada, por empréstimo.À espera de Félix em Manchester está um ordenado de seis milhões de euros anuais limpos, valor dificilmente igualável por outro clube.Contudo, o City ainda terá uma forte oposição do Real Madrid que, sabe o, ainda não desistiu do jogador. Os valores apresentados é que ainda estão longe das pretensões encarnados. A decisão final caberá sempre ao jogador, sendo quase certa a sua saída neste defeso.O avançado e o seu representante querem definir quanto antes o futuro para poder ir de férias de cabeça limpa.O Benfica quer também ver todo este processo resolvido rapidamente até porque, em caso de saída do jovem formado no Seixal, é urgente ir ao mercado contratar um atacante.O espanhol Raúl de Tomás (Real Madrid) é uma das prioridades da direção de Luís Filipe Vieira. Também o luso-brasileiro Dyego Sousa (Sp. Braga) está na lista das águias para a nova temporada.Mile Svilar está a ser associado a um possível regresso ao Anderlecht pela imprensa belga, numa altura em que o guardião, de 19 anos, procura ter mais tempo de jogo. O Standard Liège também tem sido apontado pela imprensa local como um possível destino do jovem.A exibição de Rafa na final da Liga das Nações foi notícia em Inglaterra, numa altura em que o extremo tem sido associado ao interesse do Newcastle. "Os adeptos do Newcastle devem estar entusiasmados com as notícias que associam o clube a este jogador", lê-se no HITC.O Benfica assinou um protocolo com o Alverca, que "visa estreitar a relação entre as estruturas do futebol de formação dos dois clubes", tal como indicaram as águias em comunicado.