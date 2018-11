Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Revelada gravação de conversa do suspeito da morte de jogador brasileiro

Empresário não revelou qualquer envolvimento no crime durante uma conversa com um amigo do jogador.

A imprensa brasileira divulgou esta terça-feira gravações de uma conversa entre o suspeito do homicídio do jogador brasileiro Daniel Corrêa e um amigo deste. Nesta chamada o suspeito não falou em qualquer agressão ou violação por parte do atleta, versão que utilizou para posteriormente justificar o crime que tinha cometido.



Em conversa com um amigo do jogador, Edison Brittes diz que a vítima estava na festa mas que abandonou tranquilamente a casa. Não falando em qualquer agressão ou violação de Daniel à sua mulher.



"Ela [filha de Edison Brittes] é tão amiga dele que ele veio só para o aniversário dela. Veio de longe para a festa dela, era uma pessoa muito querida por nós", diz o empresário.



"A gente também não sabe o que aconteceu, só que ele foi embora. Não saiu do celular e foi embora" acrescentou Edison Brittes.



Durante esta chamada, o empresário revela ainda que "ele estava muito bêbado. Estava muito louco, muito bêbado. Não conseguia nem ficar de pé", referindo-se ao jogador.



O suspeito não abordou durante a chamada qualquer violação por parte de Daniel à sua mulher. Posteriormente o empresário foi preso juntamente com a mulher e acabou por confessar o crime.