Reviravolta da Juventus serve de aviso

Na poupança é que está o ganho. A Juventus venceu (3-1) na receção à Lazio, em jogo referente à 26ª jornada da Liga italiana, e nem precisou do contributo de Cristiano Ronaldo desde o início. O internacional português entrou apenas aos 69 minutos quando o jogo já estava praticamente resolvido, tendo aproveitado para recarregar as baterias para o encontro de terça-feira, frente ao FC Porto, num duelo que irá decidir quem segue para os quartos de final da Champions.





O triunfo do nove vezes campeão italiano não mereceu contestação, mas a verdade é que a desinspiração foi a nota dominante na 1ª parte, algo que deve ter dado algum alento aos dragões. Com claras dificuldades em chegar com perigo à baliza adversária, a Juve viu os visitantes inaugurarem o marcador aos 14 minutos, por Joaquin Correa. A turma de Andrea Pirlo foi obrigada a arregaçar as mangas e iniciou a reviravolta ainda antes do intervalo, graças a Rabiot (39’).