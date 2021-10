Ricardo Batista e Maria Tomé sagraram-se campeões nacionais de triatlo

O atleta Ricardo Batista revalidou este sábado, em Portimão, o título de campeão português de triatlo, enquanto Maria Tomé se sagrou campeã no setor feminino.

Ricardo Batista, do Clube de Natação de Torres Novas, completou os 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida em 1:49.26 horas, sendo ladeado no pódio por Alexandre Montez e Miguel Tiago Silva, ambos do Clube Olímpico de Oeiras, que concluíram nas segunda e terceira posições, respetivamente.

"Apesar de ter repetido o título do ano passado, este teve um sabor especial. Fraturei a clavícula em 19 de julho e só consegui voltar a treinar mais de um mês depois. Foi um ano que até começou bem com o título europeu de sub-23, mas depois complicou-se. Estou feliz com esta vitória porque sinto que as coisas estão a voltar ao seu lugar", disse o atleta, de 20 anos, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

No setor feminino, a vencedora foi Maria Tomé, do Clube Olímpico de Oeiras, tendo Gabriela Ribeiro, do Alhandra Sporting Club, terminado na segunda posição, e Inês Oliveira, do Sporting, na terceira.