Ricardo Esgaio testou esta segunda-feira positivo à Covid-19. O lateral português é baixa na equipa de Rúben Amorim para o duelo com o FC Penafiel, a contar para a Allianz Cup e para o duelo com o Gil Vicente, para a 15.ª jornada da Liga Bwin. Poderá ainda arriscar a presença no duelo com o Casa Pia, no próximo dia 22, para a Taça de Portugal.



[em atualização]

Ver comentários