Na tentativa de evitar novo assédio do Benfica, no próximo mercado de verão, o Sp. Braga vai propor a Ricardo Horta nova renovação de contrato, estendendo o vínculo do capitão por mais dois anos, ou seja, até junho de 2028. Ao que o Mais Sport conseguiu apurar, a SAD arsenalista pretende evitar a repetição da novela do verão passado e blindar aquele que é o melhor goleador da história do Sp.









