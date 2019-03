Ricardo Horta resolve dérbi minhoto

Bracarenses tiveram as melhores ocasiões e venceram a um Vitória de Guimarães que até reagiu bem.

O Sp. Braga venceu este sábado (1-0) o dérbi minhoto frente ao V. Guimarães e mantém-se na luta pelos lugares cimeiros. A primeira meia hora foi jogada em ritmo baixo, com os bracarenses a apostarem mais no ataque e o Vitória a tentar explorar as transições rápidas, mas praticamente não houve oportunidades de golo.

Os arsenalistas chegaram à vantagem por Ricardo Horta (34’), que bateu Miguel Silva na recarga a um primeiro remate de Dyego Sousa. O jogo melhorou a partir daí, porque os vimaranenses reagiram e estiveram perto do empate em lances de Osório (grande defesa de Tiago Sá) e de Pedro Henriques.

O Braga ameaçava o segundo, com um cabeceamento de Dyego Sousa a ser travado por uma enorme defesa de Miguel Silva. Mais instalado no ataque, o V. Guimarães tentou de novo a reação mas não foi capaz de criar situações de golo. Miguel Silva continuava a brilhar, defendendo de forma superior um cabeceamento de Bruno Viana, já depois de Fransérgio ter atirado ao poste.



Abel Ferreira

"Podíamos ter feito mais, não tirando o mérito ao adversário. A diferença pontual não traduz de maneira alguma o que é a realidade. O Braga está forte. Tivemos mais próximos do segundo do que o nosso adversário de igualar", disse Abel Ferreira (Sp. Braga).



Luís Castro

"Para mim o resultado é o que é, mesmo que haja uma equipa a dominar noventa minutos e a outra marque. Futebol é isto. As equipas entregaram-se por completo, muitas vezes sem lucidez para jogar melhor", salientou o treinador Luís Castro (V. Guimarães).