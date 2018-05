Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Pereira é prioridade máxima do Leicester

Atleta é um dos jogadores mais pretendidos do FC Porto.

08:42

Garantir a contratação de Ricardo Pereira, lateral do FC Porto, é prioridade máxima do Leicester. A boa época do português, aliada à pré-convocatória para o Mundial, são dois fatores que agradam aos ‘foxes’.



Aliás, a eventual presença de Ricardo no Campeonato do Mundo pode atrair o interesse de outros clubes, pelo que o Leicester procura fechar o negócio - pode rondar os 30 milhões de euros - o mais rapidamente possível.



A equipa dos ex-Sporting Adrien e Slimani conta apenas com um lateral-direito no plantel (Danny Simpson) pelo que os responsáveis do clube procuram reforçar esse setor. O defesa inglês admitiu que seria importante haver concorrência: "É um desafio que te obriga a ser melhor."