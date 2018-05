Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Pereira rende 25 milhões ao FC Porto

Defesa foi confirmado este sábado no Leicester, de Inglaterra.

Por Mário Pereira | 02:11

Ricardo Pereira está confirmado como reforço do Leicester para as próximas cinco épocas. O defesa-lateral de 24 anos troca o FC Porto pela Liga inglesa a troco de 25 milhões de euros (valor da cláusula de rescisão), sendo que o clube do dragão recebe de imediato 20 milhões. Os restantes cinco ficam por conta de objetivos facilmente alcançáveis.



O negócio, que já foi alinhavado há alguns dias, estava dependente dos habituais testes clínicos que antecedem a contratação de futebolistas. Isso aconteceu na manhã de ontem, pelo que à hora de almoço Ricardo já não era jogador do FC Porto.



Ricardo Pereira é um dos 23 convocados de Fernando Santos para a seleção nacional que dentro de menos de um mês vai disputar o Campeonato do Mundo de futebol. Com esta troca de emblema do jogador do FC Porto para o Leicester, a equipa das quinas vai estar no Mundial da Rússia sem qualquer jogador do clube campeão nacional.



O defesa era objetivo prioritário do treinador Claude Puel, com quem trabalhou no Nice durante duas épocas. Vai partilhar o balneário com Adrien, ex-jogador do Sporting.



PORMENORES

Felipe: "Vitória da união"

"Esta foi, sem dúvida, a vitória da união e da força do grupo. Para mim, em específico, tem um sabor muito especial. Conquistar o título nacional num clube europeu, e logo pelo FC Porto, é muito gratificante", disse Felipe, defesa dos portistas, em declarações ao site do FC Porto.



Marcano para renovar

Depois de renovar com Casillas, o FC Porto pretende prolongar o vínculo de Marcano. O defesa- -central espanhol está em final de contrato e tem sido apontado como alvo de vários clubes, como Roma e Marselha.